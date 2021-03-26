Горячая мулатка-украинка стала украшением турнира по смешанным единоборствам

Аделина пробовала себя в танцах и модельном бизнесе, а теперь добралась до MMA

Украшением киевского турнира по смешанным единоборств WWFC 18. Kyiv Fight Night стала не только жуткая победа Александра Федонова с удушением соперника, но и очаровательные ринг-герл. Одной из них была Аделина Дели, известная участием в шоу "Танцы со звездами", где танцевала в паре с Серегой и экс-футболистом Сергеем Мельником.

Девушка в школьные годы сама занималась спортом, а затем увлеклась танцами и модельным бизнесом. Также огненная мулатка занимается вокалом.

Яркие фото Аделины Дели в Instagram:

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