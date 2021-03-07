Горячая невеста Лунина в день его дерби загорает в купальнике с особенным бокалом

У Анастасии, похоже, в Мадриде все отлично, чего не скажешь о ее возлюбленном

Если перспективы Андрея Лунина в "Реале" темные, то на улице его возлюбленной Анастасии – солнышко. В день воскресного дерби "Атлетико" – "Реал", за которым Лунину снова пришлось наблюдать со скамейки запасных, невеста голкипера сборной Украины решила позагорать в купальнике на лужайке их мадридского дома с бокалом ликера в руке.

"Сезон открыт", – так подписала это фото невеста Андрея Лунина у себя в Instagram

Что интересно, бокал у Анастасии в руке не простой, а с логотипом мадридского "Реала" и многочисленными звездочками.

"Какая прелесть!", "Как классно!", "А у нас снег", – пишут в комментариях под фото фолловеры Анастасии

А вот другой подписчик девушки поддел ее, спросив на испанском: "Это так вы готовитесь к дерби?".

Лунин и его невеста

Ранее мы писали, что "Реал" списывает Лунина в утиль – украинцу уже нашли замену в лице Дани Карденаса из "Леванте". А сам Андрей рискует отправиться из "Королевского клуба" в очередную аренду – в "Эйбар" или "Гранаду".

Если так произойдет, Лунин уедет в новую команду на машине за 80 тысяч евро, которую недавно показал своим фолловерам.

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