Горячая волейболистка в бикини едва не растопила лед: спортсменка решила выпить на снегу

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова – одна из самых популярных спортсменок у себя на родине. Славу ей принес не только спорт, но и множество откровенных фото в соцсетях.
На этот раз Демьянова записала видео. Они с подругой в бикине решили выпить. И не помеха, что на улице минусовая температура и кругом снег. Но похоже, это всего лишь разминка. Ведь планы у Татьяны грандиозные. "Кто завтра нырнет в прорубь?" – спрашивает девушка.
Татьяна начала заниматься волейболом с 9 лет после того, как в пятом классе переехала с семьей в Костанай. В спортивную секцию ее привела мама, тренер по волейболу. В прошлом сезоне спортсменка выступала за команду "Алматы".
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В Instagram Татьяны Демьяновой много горячих фото:
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