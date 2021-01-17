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Горячая волейболистка в бикини едва не растопила лед: спортсменка решила выпить на снегу

17 января, 19:47

Любомир Луканюк

Татьяна Демьянова готовится к купанию в проруби

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова – одна из самых популярных спортсменок у себя на родине. Славу ей принес не только спорт, но и множество откровенных фото в соцсетях.

На этот раз Демьянова записала видео. Они с подругой в бикине решили выпить. И не помеха, что на улице минусовая температура и кругом снег. Но похоже, это всего лишь разминка. Ведь планы у Татьяны грандиозные. "Кто завтра нырнет в прорубь?" – спрашивает девушка.

Татьяна начала заниматься волейболом с 9 лет после того, как в пятом классе переехала с семьей в Костанай. В спортивную секцию ее привела мама, тренер по волейболу. В прошлом сезоне спортсменка выступала за команду "Алматы".

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В Instagram Татьяны Демьяновой много горячих фото:

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