"Горячо!" Кровавая украинка из смешанных боев засветила грудь в США

Единственная представительница Украины в самой престижной лиге смешанных единоборств (UFC) Марина Мороз 2021 год начала с изнурительных тренировок и сексуального отдыха. У себя в Instagram 29-летняя "Железная леди" из Днепропетровской области, проживающая в США, показала и то и другое.
Читайте также: Богини в огне и лайках: календарь купальников-2020 от красоток украинского спорта
Смотрите, как Марина Мороз отрабатывает боксерские удары на лапах. Уже горячо!
А тут – еще горячее! Вот как Марина Мороз после тренировок отдыхает под лучами солнца во Флориде.
- "Какая женщина!" – пишут в комментариях Марине Мороз фолловеры
- "Горячая"
- "Очень сексуально"
- "Бомба!"
Отметим, что девушка не стесняется хвастаться в соцсетях своим бюстом. Такими фото Марина Мороз ранее радовала своих подписчиков:
Сложно представить, что эта красотка может быть и такой:
Но в "клетке" украинка не жалеет ни себя, ни соперниц.
Кстати, на данный момент в активе Марины Мороз в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 10 побед при 3 поражениях. В последнем бою украинка одолела Майру Буэно Сильву из Бразилии.
В свое время Марина Мороз рассказывала "Сегодня", каким был ее путь в спорт.
"Мне муж говорил, мол, у тебя такие руки сильные, наверное, с самого детства подтягиваешься. Я ему говорю, что нет, коров доила три раза в день, помогая родителям-фермерам. Девять коров утром, днем и вечером. Но зато я зарабатывала деньги. 1 гривна – за 1 корову. А мама мне потом на эти деньги покупала вещи для школы, – откровенничает Марина Мороз. – Я родителям благодарна и знаю, что прорвусь в любой ситуации. И если не будет работы, то могу и коров пойти подоить, и машину с зерном разгрузить"
Новости на эту же тему:Богини в огне и лайках: календарь купальников-2020 от красоток украинского спорта Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос Позаигрывала бюстом: украинcкая звезда UFC "дала жару" во Флориде Отмена боя украинского молдаванина в UFC: какую же страну представляет Спивак?