Готовьте денежки: горячая серфингистка продает свои интимные фото

Можно только представить, что красотка демонстрирует по подписке

Известная австралийская серфингистка Холли-Дейзи Коффи поняла, что одним катанием на доске на жизнь не заработаешь и переключилась на продажу своих интимных фото. Благо, внешность позволяет.

Холли-Дейзи даже специально создала новую страницу, где публикует особо горячие фото. На последнем фото красотка позирует в бассейне и хвастается своей пышной грудью. Можно только представить, что красотка демонстрирует по подписке.

Другие фото Холли-Дейзи Коффи:

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