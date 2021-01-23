Грабители ворвались в дом вратаря "ПСЖ" и унесли шикарные ювелирные украшения

Дом вратаря "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико ограбили во время матча чемпионата Франции с "Монпелье", который завершился победой парижан 4:0. Кстати, Рико стал первым испанским вратарем в составе "ПСЖ". Ранее чемпион Лиги 1 получил нового тренера, и Почеттино стал самым высокооплачиваемым наставником "ПСЖ".

Серхио Рико / Фото: Reuters

По информации L’Equipe, воры ворвались в дом футболиста и забрали 25 тысяч евро наличными, а также дорогие часы и ювелирные украшения, стоимость которых еще не оценена. Рико узнал про ограбление, когда вернулся домой после игры около 2 часов ночи.

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Для 27-летнего испанца вчерашний матч стал пятым в сезоне Лиги 1. Хотя Рико перешел в парижскую команду еще 1 сентября 2019 года с опцией выкупа, дебютировал за "ПСЖ" только 12 августа 2020 года в матче Лиги чемпионов, заменив Кейлора Наваса, который получил травму.

Ранее в январе "ПСЖ" выиграл первый трофей с новым тренером. Победу в поединке за Суперкубок Франции с "Марселем" парижанам принесли мячи Икарди и Неймара.

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