Гранд итальянского футбола меняет эмблему

У одного из грандов итальянского футбола появится новая эмблема. В марте "Интер" запустит кампанию I am Milano по смене клубного логотипа, утверждает издание Tuttosport.

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Отметим, что футбольный клуб "Интернационале" был создан в 1908 году, отделившись от ФК "Милан". Группу "отщепенцев" возглавил миланский художник Джорджо Муджани, который и нарисовал первую эмблему новой команды. Герб был собран из заглавных букв полного названия Internazionale Milano Football Club, наложенных на круглый черно-синий щит.

Практически в том же виде эмблема "Интера" дожила до 2021 года, однако теперь болельщиков ждет нечто новое. Сообщается, что эта инициатива исключительно коммерческая и направлена на привлечение новых спонсоров.

Кстати, сезон-2020/2021 также станет последним для надписи производителя шин на игровых майках "Интера". Клуб и компания прекращают сотрудничество.

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Лидер "Интера" Ромелу Лукаку / Фото: Reuters

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Напомним, что "Интер" провалился в нынешнем сезоне на международной арене. Из еврокубков миланский клуб выбил "Шахтер".