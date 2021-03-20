Гранды экзаменуют Львов: анонс и расписание трансляций 19-го тура УПЛ

20 и 21 марта в украинской Премьер-лиге состоятся поединки 19-го тура. Лидеры УПЛ "Динамо" и "Шахтер" встретятся с аутсайдерами "Рухом" и "Львовом".

Суббота, 20 марта

14:00 "Мариуполь" – "Минай"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.34 – 3.05 – 3.35

17:00 "Десна" – "Днепр-1"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.02 – 3.40 – 3.80

19:30 "Ворскла" – "Олимпик"

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 1.80 – 3.55 – 4.65

Воскресенье, 21 марта

14:00 "Ингулец" – "Александрия"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 3.95 – 3.15 – 2.08

Реклама

17:00 "Львов" – "Шахтер"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 19.50 – 8.20 – 1.14

17:00 "Динамо" – "Рух"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1.15 – 7.50 – 21.00

19:30 "Колос" – "Заря"

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 3.85 – 3.30 – 2.03

Смотрите также трансляцию матчей УПЛ на OLL.TV.

Ранее мы писали, что матерщинникам из "Олимпика" запретили играть на стадионе Лобановского.

Турнирная таблица