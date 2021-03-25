"Гребаный мудак": главу мирового тенниса обругали во время матча

Канадец Васек Поспишил не сдержался и поделился с судьей эмоциями

Неприятный инцидент произошел на крупном теннисном турнире в Майами. 30-летний канадец Васек Поспишил "сорвался" во время матча с американцем Маккензи Макдональдом и грубо высказался о главе Ассоциации теннисистов-профессионалов Андреа Гауденци.

Тем временем, теннисистка-красавица показала вид из шикарного отеля в Майами.

Поспишил сломал ракетку и нецензурно высказывался, после чего судья на вышке попросил его успокоиться. Однако Васек еще больше разошелся, обозвал главу АТР "гребаным мудаком" за то, что тот накануне кричал на него на собрании. Служитель Фемиды понял состояние игрока и попросил его высказываться вне корта.

Накануне из-за "гребаного удаления" НХЛ потряс мощнейший скандал.

На некоторое время Поспишил успокоился, даже выиграл один сет, но затем уступил Макдональду в трех партиях. Позже канадец чешского происхождения понял, что был не прав, и принес свои извинения через соцсети.

Сейчас Васек занимает 67-е место в одиночном разряде, а несколько лет назад был в рейтинге 25-м. В 2014 году он выиграл Уимблдон в паре.

На днях украинская теннисистка увезла из России 10 тысяч долларов.

Смотрите, как наши теннисисты собирались на ужин в Австралии:

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram