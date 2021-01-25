Греческая месть по-украински: Шахов забил мяч своему бывшему клубу

АЕК и ПАОК разошлись ничьей, но команда бывшего днепрянина находится выше в таблице

Вчера вечером в чемпионате Греции состоялось противостояние команд из группы лидеров. В Салониках ПАОК и АЕК разошлись ничьей – 2:2, а первый мяч у гостей из Афин забил украинский полузащитник Евгений Шахов. Это его второй гол в 16 матчах сезона. В конце прошлого года команду Чигринского и Шахова в четвертый раз возглавил "Венгер" из Испании.

30-летний уроженец Днепропетровска завершил усилия партнеров уже на 18-й минуте, переиграв вратаря с близкой дистанции. АЕК и второй раз выходил вперед в счете в начале второго тайма, но на 70-й минуте на табло установились окончательные цифры. Смотрите обзор поединка и гола Шахова в ворота своей бывшей команды.

Евгений провел на поле 87 минут, его соотечественник Дмитрий Чигринский вошел в игру на 86-й. Transfermarkt оценивает хавбека в 1,5 миллиона евро, а защитника – в 500 тысяч.

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После 18 туров АЕК занимает второе место с 37 очками, ПАОК остался на четвертом с 36. Лидирует же со значительным отрывом "Олимпиакос" (48 пунктов).

Недавно жена украинского футболиста-миллионера устроила стриптиз на день рождения.

Вспомним, как Евгений забивал за сборную Украины несколько лет назад: