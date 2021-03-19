"Громовой" дебют украинского миллионера в сильнейшей лиге мира

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк был обменян из "Детройт Пистонс" в "Оклахому-Сити" и уже провел первый поединок в составе "Тандер". Михайлюк отбегал 16 минут на паркете против "Атланты".

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В итоге дебют украинского шутера оказался не слишком результативным. В поединке с "Хоукс" украинец очков не набирал, сделал 2 подбора и допустил 1 потерю. А "Оклахома" уступила "Атланте" со счетом 93:116. Сейчас "громовержцы" находятся на 11 месте в Западной конференции и пока не дотягивают до ТОП-8 плей-офф.

Святослав Михайлюк/Фото OKC THUNDER

Напомним, что взамен Михайлюка "Детройт" получил атакующего защитника Хамида Диалло. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в Twitter.

Михайлюк добился уникального статуса в "Детройте", являлся важным игроком ротации и одним из лучших шутеров. В нынешнем регулярном чемпионате НБА украинец принял участие в 36 матчах, в среднем набирая за игру 6,9 очка, делая 2,1 подбора и совершая 1,6 передачи.

Ранее мы писали, чтоу Михайлюка будет самая большая зарплата в украинском спорте. Речь шла о контракте на 53,76 млн долларов в течение четырех лет, или 13,5 миллиона в год.

Смотрите, как Михайлюк тренируется в НБА

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram