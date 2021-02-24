Грудь нараспашку: эффектное фото жены вратаря "Динамо" в Штатах

Если Дениса Бойко по прозвищу "Кинг-Конг" болельщики "Динамо" в последнее время практически не видят в деле, так как он превратился в третьего по рангу вратаря "Динамо", то его жена Валерия забыть о себе не дает!

Красотка опубликовала в Instagram эффектное фото из Форт-Лодердейла – курортного города на побережье Флориды, где она нашла невероятное место для съемки. Огромная каменная дама распахнула свою грудь – и аккурат из этого отверстия модельной походкой вышла Лера Бойко, сверкая своей осиной талией.

"Вау! Какая же ты красотка, Лера!" – восторгаются кадром ее фолловеры

Ранее Денис Бойко признался, что Валерия прохладно относилась к попыткам вратаря добиться ее расположения на этапе знакомства:

"Там не романтическая история. Просто я привык добиваться своих целей. Как-то я увидел такую прекрасную девушку, что не мог пройти мимо. Потом начал узнавать у своих знакомых, кто ее знает. Чуть не с объявлениями ходил (смеется). В итоге, начал общаться с ее подругой, через которую попросил номер своей будущей жены. Я набрал ее, а она не очень приветливо ответила мне. Но я руки не опустил и начал настойчиво ей звонить. Не переставал наяривать"

Как следствие, настойчивость Дениса дала свои плоды.

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