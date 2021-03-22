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Грудь не поместилась в топ! Ирина Морозюк в своем стиле

22 марта, 13:59

Андрей Трофимов

Девушка выложила в соцсети сексуальное фото

Бывшая супруга футболиста "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка после долгой паузы снова появилась в Instagram. Перед этим Ирина Морозюк дала совет своему пятилетнему сыну: "Главное – не залететь в 16".

"Это были очень не легкие две недели. Но со мной были мои близкие и друзья, которые максимально в меня верят и поддерживают. Всех люблю, всем спасибо", – подписала свои снимки Ирина в Instagram. Фото Морозюк запостила как всегда провокативные. Девушка засветила свою грудь, которая не поместилась в топ.

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Напомним, прошлой весной Ирина Морозюк заявила о расставании со своим мужем – экс-капитаном "Динамо" Николаем Морозюком, отметив: "Думаю, он мне изменял".

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