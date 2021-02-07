Грузия уничтожила Россию! Патриотизм грузин вызывает восхищение

Команды встретились в поединке чемпионата Европы по регби

Сегодня в Тбилиси сыгран принципиальный матч чемпионата Европы по регби. Встречались сборные Грузии и России. Перед игрой грузины показали свой патриотизм.

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Регбисты сборной Грузии расположились на поле так, чтобы их строй образовал контур страны – единой Грузии вместе с территориями Абхазии и Южной Осетии, которые оккупировала Россия.

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Что касается поединка, то Грузия уверенно победила россиян со счетом 16:7. Грузинская команда выиграла все пять встреч группового этапа и занимает первое место. Сборная России на предпоследней позиции.

Сборная Грузии – действующий чемпион Европы.

Ранее мы писали, что во время регбийного матча в Австралии на стадионе поставили картонные фигуры Гитлера и серийного убийцы.