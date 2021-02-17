Хабиб готов вернуться ради боя на легендарном стадионе

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC, Хабиб Нурмагомедов готов возобновить карьеру. Боец обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйну Уайту организовать ему поединок в Барселоне.

"Дэйна! Как насчет поединка на "Ноу Камп" перед 100 тысячами зрителей?" – предложил Нурмагомедов.

Хабиб посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Пари Сен-Жермен". Французский клуб одержал победу – 4:1, а героем встречи стал форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, который оформил хет-трик.

После матча Мбаппе подарил свою футболку Хабибу.

Хабиб получил футболку Мбаппе после матча Барселона – ПСЖ

Напомним, сегодня два матча 1/8 финала Лиги чемпионов:

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру осенью прошлого года, после того, как в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, одолев американца Джастина Гейджи. На его счету 29 побед в 29 поединках.