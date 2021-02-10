Хабиб имеет в UFC своих людей и готов отдать чемпионский пояс, но с условием

Нурмагомедов уже сообщил боссу лиги: "Все что нужно в этом спорте, я уже сделал"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов освободить принадлежащий ему титул, так как решил завершить карьеру после смерти своего отца. Напомним, Хабиб заявил об уходе из спорта в конце октября после победы "удушением" над Джастином Гэтжи, сказав, что без отца он "ни за что не вернется".

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"Конечно, от освобождения пояса мне станет легче. Будто какой-то камень на плечах. Пускай назначают бой за вакантный титул, претендентский. Хочу, чтобы была определенность, я Дане Уайту об этом уже сказал – все что нужно в этом спорте, я уже сделал. У меня же там еще остались "свои" люди – Дос Аньос, Гэтжи, Конор. Их победы еще долго будут держать меня на слуху. Оставил там своих людей, пускай работают на мое имя", – цитирует Хабиба Sport24.

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram / Grumpy_kitzia

За свою карьеру в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов провел 29 боев, не потерпев ни одного поражения. Хабибу уже предложили контракт в регби: "Ирландцев у нас нет и с микроклиматом порядок".

Ранее торт-шедевр создал всемирно известный шеф-повар для бойца Нурмагомедова.

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