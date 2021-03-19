Хабиб оставил пояс UFC. Кто будет новым чемпионом?

Все – теперь официально. Обратной дороги нет. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру.

"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", – заявил президент UFC Дана Уайт.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и объявил о завершении карьеры.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против Коннора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гэтжи. 32-летний Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.

Уже стало известно, кто разыграет вакантный пояс UFC в легкой весовой категории, освобожденный Хабибом Нурмагомедовым. 15 мая на турнире UFC 262 в чемпионском поединке сойдутся Чарльз Оливейра – Майкл Чендлер.