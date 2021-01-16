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Хабиб согласился на 20 баранов и холодильник: уморное видео торгов звезды UFC

16 января, 17:50

Олег Люлька

Нурмагомедов показал, как проходили его переговоры с боссом UFC о возобновлении карьеры

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал шутливый ролик, как проходили его переговоры с президентом лиги Даной Уайтом. Отметим, что Уайт пытается убедить непобедимого россиянина возобновить карьеру и вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат.

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Видео, опубликованное Хабибом, начинается с кадров реальной встречи с Уайтом. Они обрываются на том моменте, когда босс UFC закрывает двери, за которыми проходили переговоры. После этого в ролике используются кадры фильма "Кавказская пленница", а именно – эпизод, когда глава райкомхоза товарищ Саахов договаривается с дядей главной героини о ее похищении и замужестве. При этом на реальное лицо Саахова наложено изображение Даны Уайта, а в роли дяди выступает Хабиб Нурмагомедов.

В известной сцене кино организатор похищения требует за свои услуги 25 баранов. В итоге стороны сошлись на 20 баранах, финском холодильнике и почетной грамоте.

Хабиб в выложенном ролике не стал менять этот диалог, намекнув, что тоже ударил с главой UFC по рукам.

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Отметим, что Дана Уайт пообещал озвучить результаты переговоров с Хабибом Нурмагомедовым позже.

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UFC Хабиб Нурмагомедов Дана Уайт

Источник: Сегодня|Спорт

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