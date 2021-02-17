Хабиб забрал футболку Мбаппе после матча "Барселона" – "ПСЖ" и потроллил Пике

Официально футбольные матчи в Европе проходят в основном без зрителей. Однако некоторых VIP-персон на трибуны все же пускают. Накануне "ПСЖ" разнес "Барселону" с хет-триком Мбаппе, а одним из немногих болельщиков на трибунах стадиона "Камп Ноу" был звездный боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

32-летний спортсмен приехал в Барселону и болел за гостей из Парижа.

После матча непобедимый боец собрал целую коллекцию фотографий, автографов и прочих сувениров. Также во время игры ему удалось заснять один из голов Килиана Мбаппе.

Хабиб снял гол Мбаппе в матче Барселона – ПСЖ

А после поединка он стал счастливым обладателем футболки молодого французского форварда с именной подписью.

Хабиб получил футболку Мбаппе после матча Барселона – ПСЖ

При этом россиянин потроллил защитника "Барселоны" Жерара Пике, который пытался остановить реактивного Килиана.

Еще Нурмагомедов нашел возможность пообщаться с костариканским вратарем "ПСЖ" Кейлором Навасом.

Напомним, боец объявил об уходе из UFC, но организация все же надеется на его возвращение.

Читайте также: Хабиб согласился на 20 баранов и холодильник.

Смотрите обзор встречи "Барселона" – "ПСЖ":