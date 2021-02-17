Хабиб забрал футболку Мбаппе после матча "Барселона" – "ПСЖ" и потроллил Пике

Официально футбольные матчи в Европе проходят в основном без зрителей. Однако некоторых VIP-персон на трибуны все же пускают. Накануне "ПСЖ" разнес "Барселону" с хет-триком Мбаппе, а одним из немногих болельщиков на трибунах стадиона "Камп Ноу" был звездный боец UFC Хабиб Нурмагомедов.
32-летний спортсмен приехал в Барселону и болел за гостей из Парижа.
После матча непобедимый боец собрал целую коллекцию фотографий, автографов и прочих сувениров. Также во время игры ему удалось заснять один из голов Килиана Мбаппе.
А после поединка он стал счастливым обладателем футболки молодого французского форварда с именной подписью.
При этом россиянин потроллил защитника "Барселоны" Жерара Пике, который пытался остановить реактивного Килиана.
Еще Нурмагомедов нашел возможность пообщаться с костариканским вратарем "ПСЖ" Кейлором Навасом.
Напомним, боец объявил об уходе из UFC, но организация все же надеется на его возвращение.
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Смотрите обзор встречи "Барселона" – "ПСЖ":
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