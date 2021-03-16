Хакеры "сломали" игрока "Реала"

На странице самого титулованного клуба мира появилась ложная информация о травме нападающего Родриго

Перед ответным матчем 1/8 Лиги чемпионов против "Аталанты" хакерской атаке подвергся Twitter самого титулованного футбольного клуба мира – мадридского "Реала".

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Как сообщает Radio Marca, в соцсети мадридского клуба появилась информация о травме бразильского нападающего Родриго Гоэса. Однако на сайте "Реала" об этом нет никаких упоминаний, а ссылка из Twitter переводит на страницу с ошибкой.

На самом деле травмы у бразильца нет. В субботнем матче чемпионата Испании с "Эльче" (2:1) Родриго вышел на замену во втором тайме и доиграл встречу до финального свистка.

Родриго / Фото: REUTERS Реклама

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Ранее мы рассказывали, что хакеры взломали аккаунт лондонского клуба "Куинз Парк Рейнджерс". От имени английской команды, основанной 138 лет назад, было опубликовано несколько сообщений расистского характера с нецензурной бранью.

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