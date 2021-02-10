Ханский подарок: боксер подарил маленькому ребенку дорогущие часы

Серебряный призер Олимпийских игр и бывший чемпион мира по боксу Амир Хан сделал поистине ханский подарок своему сыну на день рождения.

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Ребенку британского боксера Мухаммеду Завияру исполнился год – и боксер подарил ему часы. Стоимостью 34 тысячи евро. Сделанные из желтого 18-каратного золота и инкрустированные бриллиантами.

"Подарил своему маленькому мальчику на первый день рождения", – сообщил Хан.

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На профи-ринге Амир Хан владел чемпионскими поясами WBA (2009-2011) и IBF (2011) в первом полусреднем весе. Он провел 39 боев – 34 победы и 5 поражений.

Два месяца назад Амиру исполнилось 34 года. Вот какой торт ему подарила жена.

Ранее Амир Хан выдвинул свою гипотезу, откуда мог появиться коронавирус. Спортсмен считает, что всему виной вышки 5G-интернета.

"Я не думаю, что все это пришло из Китая. Все это – ложь. Ели летучих мышей или еще что-то? Это ерунда, я не верю. Все говорят про коронавирус, мне это надоело. Не думаете, что это может быть связано с вышками 5G? Их везде строят", – говорил Хан.