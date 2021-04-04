Херринг неожиданно нокаутировал Фрэмптона в бою за бывший пояс Ломаченко (видео)

Американец и ирландец сразились за титул WBO во втором полулегком весе

Минувшей ночью в Дубае состоялся вечер бокса, центральным в котором стало противостояние за пояс чемпиона мира по версии WBO в весе до 59 кг (super feather). В 2016-2018 гг. им владел украинец Василий Ломаченко. Мы давали анонс супербоя Херринг – Фрэмптон. Поединок примерно равных соперников оправдал ожидания болельщиков и подарил зрелище. Но вот ранний нокаут мало кто прогнозировал.

35-летний американец Джамел Херринг отстоял свое звание в бою с Карлом Фрэмптоном – 34-летним уроженцем Северной Ирландии. Опытные бойцы, до этого имевшие по два поражения, выдали зрелищную схватку, которая завершилась в шестом раунде.

В пятом раунде длиннорукий Херринг отправил невысокого ирландца в первый нокдаун. В шестом раунде Фрэмптон еще раз оказался на настиле ринге после апперкота. А вскоре, после еще одно серии ударов Джамела, Карл просто отказался продолжать борьбу.

Следует отдать должное соперникам. После "файта" они по-дружески обнялись, хотя ранее говорили друг другу неприятные вещи.

Таким образом, отец шестерых детей (!) Херринг добыл седьмую победу подряд и 23-ю в целом в профессионалах. А Фрэмптон думает завершать карьеру с тремя поражениями и 28 победами в профи. Смотрите обзор боя в Эмиратах.

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Вспомним, как Ломаченко признавали лучшим боксером 2019 года по версии WBO:

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram