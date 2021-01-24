Хоккеисты "Донбасса" вырвали победу у "Белого барса", но "Кременчуг" и "Сокол" не отстают

Сегодня в чемпионате Украины по хоккею завершился 28-й тур. Во главе турнирной таблицы остается "Донбасс", но действующие чемпионы из Кременчуга продолжают преследование, выиграв 11-й матч подряд.

Недавно у Беларуси забрали чемпионат мира по хоккею.

В воскресенье "Кременчугу" дважды пришлось отыгрываться в домашней встрече с "Мариуполем". Но все же подопечные Александра Савицкого разошлись и разбили гостей со счетом 8:3.

Крупной гостевой победой "Краматорска" над столичными "Ледяными волками" в Броварах завершился второй матч дня – 8:1. Накануне же "Донбасс" в Дружковке взял верх в непростой игре против "Белого барса" (4:2), а "Сокол" на катке АТЭК разобрался с херсонским "Днепром" – 4:0. Так что киевляне продолжают погоню за дуэтом лидеров.

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Пока что подопечные Сергея Витера держатся от ближайшего преследователя на расстоянии пяти очков.

В следующем туре 27 января квартет лидеров будет разбираться между собой: "Сокол" примет "Кременчуг", а "Краматорск" – "Донбасс".

Смотрите невероятный голевой пас вратаря через всю площадку в НХЛ.

Вспомним, как ранее хоккеисты "Донбасса" и "Белого барса" подрались: