Холанд переписывает историю Лиги чемпионов: какие рекорды покорились 20-летнему норвежцу

20-летний нападающий Эрлинг Холанд стал настоящим героем встречи дортмундской "Боруссии" против испанской" Севильи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежский форвард не только оформил дубль и помог своей команды выйти в следующий раунд, но еще и установил несколько личных рекордов.

Холанду понадобилось всего 14 матчей, чтобы забить 20 голов в Лиге чемпионов. Предыдущему рекордсмен Гарри Кейну из "Тоттенхэма" для этого понадобилось на 10 матчей больше. К слову, ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси нет в первой пятерке рейтинга.

Кроме этого, Холанд стал самым молодым игроком, забившим в шести матчах Лиги чемпионов подряд (20 лет 231 день). Норвежец забил в четырех матчах группового этапа, затем две встречи попустил из-за травмы. Вернувшись на поле, он огорчил "Севилью" в обоих матчах.

Эрлинг забил 20 мячей в Лиге чемпионов с момента своего дебюта в турнире в сентябре 2019 года. Ни один игрок не забил больше с тех пор! Даже у лучшего игрока прошлого года Роберта Левандовского 19 мячей. Правда, поляк еще не провел свой ответный матч 1/8 ЛЧ.

Обзор матча "Боруссия" – "Севилья":