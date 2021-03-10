Версія українською
$ 27,74
32,97

Холанд переписывает историю Лиги чемпионов: какие рекорды покорились 20-летнему норвежцу

10 марта, 00:26

Александр Трикиша

Форвард "Борусии" демонстрирует феноменальные результаты

20-летний нападающий Эрлинг Холанд стал настоящим героем встречи дортмундской "Боруссии" против испанской" Севильи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежский форвард не только оформил дубль и помог своей команды выйти в следующий раунд, но еще и установил несколько личных рекордов.

Холанду понадобилось всего 14 матчей, чтобы забить 20 голов в Лиге чемпионов. Предыдущему рекордсмен Гарри Кейну из "Тоттенхэма" для этого понадобилось на 10 матчей больше. К слову, ни Криштиану Роналду, ни Лионеля Месси нет в первой пятерке рейтинга.

Кроме этого, Холанд стал самым молодым игроком, забившим в шести матчах Лиги чемпионов подряд (20 лет 231 день). Норвежец забил в четырех матчах группового этапа, затем две встречи попустил из-за травмы. Вернувшись на поле, он огорчил "Севилью" в обоих матчах.

Эрлинг забил 20 мячей в Лиге чемпионов с момента своего дебюта в турнире в сентябре 2019 года. Ни один игрок не забил больше с тех пор! Даже у лучшего игрока прошлого года Роберта Левандовского 19 мячей. Правда, поляк еще не провел свой ответный матч 1/8 ЛЧ.

Обзор матча "Боруссия" – "Севилья":

Новости на эту же тему:

Судьи и VAR превратили матч Лиги чемпионов в цирк: как "Боруссия" сражалась с "Севильей" "Боруссия" (Д) – "Севилья": онлайн ответного матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Порту": онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионов Лига чемпионов 9 марта: расписание, трансляции и результаты матчей 1/8 финала
Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

"Свадьба в Малиновке" и другие: ТОП-7 фильмов, снятых в Харькове
Игорю Коломойскому и его сыну Грегори запретили въезд в США
Помогает ли полоскание горла защититься от коронавируса?