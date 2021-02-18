"Хороший футболист должен хотя бы один из двух забивать": Буяльский – о голе в ворота "Брюгге"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге". Поединок состоялся в Киеве и завершился со счетом – 1:1. Гол у динамовцев забил Виталий Буяльский.

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"Результат, в принципе, неплохой, но мы не хотели дома пропускать гол. Еще и со стандарта. Мы разбирали, как они играют на стандартах, но получили гол. Обидно, что пропустили гол со стандарта, а не с игры", – прокомментировал счет Буяльский.

"В первом тайме у меня было два момента, с которых хороший футболист должен хотя бы один забить. Во втором тайме был полумомент, но получилось забить".

"Погода? Очень холодно, во втором тайме еще холоднее было. Ветер, тяжело даже разговаривать и дышать в два раза тяжелее. Тяжело двигаться, воздух холодный", – признался Виталий.

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Напомним, что ответный поединок плей-офф Лиги Европы состоится через неделю в Брюгге.