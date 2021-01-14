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Хоть в космос отправляй: "Шахтер" показал, как игроки проходили медосмотр

14 января, 18:28

Александр Трикиша

"Горняки" завершили отпуск и готовятся к возобновлению сезона

Футболисты донецкого "Шахтера" вышли из отпуска и первым делом отправились на углубленный медосмотр. Сегодня обследование проходили Алексей Шевченко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Богдан Вьюнник, Михаил Мудрик, Виктор Коваленко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков и Анатолий Трубин, сообщает официальный сайт "горняков".

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Медосмотр включает анализ крови, электрокардиографию, флюорографию, КТ-контроль и ультразвуковые исследования.

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Сообщается, что остальные игроки "Шахтера" пройдут медосмотр в ближайшие два дня. Также запланированы тесты на базе, которые проводятся совместно с тренером по физподготовке, – скоростные, на силу, координацию и другие. А 17 января "Шахтер" отправится в Анталью.

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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