Хозяева Олимпийских игр игнорируют чемпионат мира по биатлону. И Бьорндален не помог

Уже через неделю в словенской Поклюке стартует мировой биатлонный форум. Однако не все смогут приехать на главный старт сезона. В частности, стало известно, что турнир пропустит сборная Китая. На днях Украина назвала состав на чемпионат мира по биатлону.
Китайские власти не выпустили собственную сборную из страны на турниры в Европе, в том числе и на ЧМ. Причина – сложная ситуация с коронавирусом. Аргументы тренеров команды – легендарного норвежца Уле-Айнар Бьорндалена и его белорусской жены Дарьи Домрачевой – не подействовали. Китайцы считают, что их спортсмены могут заразиться и привести вирус на родину.
Об этом рассказал Бьорндален в комментарии изданию VG.no.
По той же причине китайцы не участвовали и в этапах Кубка мира, которые прошли в Европе. Наставники надеялись, что для чемпионата мира власти сделают исключения, но надежды не оправдались. Напомним, через год Пекин будет принимать зимние Олимпийские игры-2022.
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