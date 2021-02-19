Худшая футбольная форма в истории: дизайн придумал владелец ранчо

Несколько лет назад клуб даже разыграл своих фанатов, сообщив, что вернет культовые футболки

Известное издание ESPN составило рейтинг худших футбольных форм в истории. Почетное первое место досталось американскому клубу "Колорадо Карибус", выступавшем в ужасном комплекте экипировки в 1978 году.

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"Домашняя и выездная формы команды были выполнены в белой, черной и коричневой цветовой гамме, с бахромой из искусственной кожи с кисточками на груди и спине. Дизайн придумал владелец ранчо Джим Гуэрчио, он считал: чем нелепее выгладит команда, тем больше внимания привлекает.

Кисточки оригинального дизайна имели невероятную длину в 10 дюймов (25 см) и могли бить игроков по лицу, когда они бегали и прыгали, а противники могли дергать за них во время позиционной борьбы. В конечном итоге они были сокращены до 2 дюймов (5 см), но взамен игроков заставили выходить на поле в ковбойских шляпах и сапогах.

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Больше всего не повезло тренерскому штабу – они были вынуждены носить шляпы и ковбойские сапоги на протяжении всего матча.

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1 апреля 2014 года "Колорадо Карибус" разыграл фанатов, заявив, что они вернут "всемирно известную форму". В фальшивом объявлении были представлены изображения двух игроков тогдашнего состава в коричневых футболках с кисточками, сообщается на espn.com.