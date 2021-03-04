"Хуже, чем девушка, с которой я потерял девственность": форма Матча звезд взорвала сеть

В сети появились фотографии формы для Матча всех звезд НБА 2021 года. 70-я звездная битва за океаном состоится в воскресенье, 7 марта, на State Farm Arena в Атланте. На площадке встретятся команда Леброна Джеймса и команда Кевина Дюранта. Ранее 19-летний игрок НБА чудом остался цел, прыгнув за мячом.

Фанаты тут же очень жестко раскритиковали дизайн игровых желто-голубых маек. "Выглядит хуже, чем девушка, с которой я потерял девственность", – пошутил один из пользователей. "Та, что слева, выглядит, как обертка из McDonald’s", – отметил другой. Хотя не которые считают, что есть в форме что-то из ретро, а также она будет лучше смотреться непосредственно на площадке.

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Напомним, что сам Дюрант не примет участия в матче, поскольку выбыл как минимум до 11 марта из-за травмы колена. В стартовой состав вместо переведен форвард "Бостона" Джейсон Тейтум, так как он был лучшим по результатам голосования среди запасных игроков передней линии от Востока.

Мы также рассказывали, что бывший игрок "Днепра" кинулся на звезду НБА, и его еле оттащили. Патрик Беверли очень жестко остановил бородача НБА Хардена.

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