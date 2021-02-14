И что это платье прикрывает? Жена украинского футболиста выбирает лучшее фото на Валентина

Анна Кравец показала, как празднует с Артемом День влюбленных в Турции

К числу украинских спортсменов, которые поделились радостью от Дня святого Валентина, присоединился и Артем Кравец. Точнее, футболиста "сдала" его сексуальная супруга Анна, выложив фото и видео. Пара сейчас живет в Турции, где парень выступает за "Коньяспор".

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Сегодня вечером жена бывшего игрока "Динамо" и сборной Украины показала свое очень откровенное мини-платье. И предложила подписчикам выбрать одну из двух фото. Причем, первая нравится лично ей, а вторая – Артему.

А чуть позже Анна похвасталась романтической атмосферой, в которой встречает праздник. При этом она среди свечей и лепестков роз не постеснялась предстать под музыку в бюстгальтере.

Анна Кравец на День святого Валентина-2021

В воскресенье "Коньяспор" Артема обыграл аутсайдера, "Денизилспор" (2:0), и поднялся на 13-е место. Украинский нападающий остался в запасе.

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Смотрите сюжет о супруге бывшего футболиста "Динамо" и сборной Украины: