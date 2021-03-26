И это уровень сборной? Вратарский ляп в матче отбора на ЧМ-2022 взорвал Сеть

Грубым вратарским ляпом ознаменовался поединок отбора на ЧМ-2022 между сборными Тринидад и Тобаго и Гайаны. Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 3:0, однако больше всего болельщикам запомнился третий гол в матче перед самым перерывом.
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Вратарь сборной Гайаны Акель Кларк в простой ситуации не смог поймать мяч в руки и пропустил его себе между ног. Ляпом воспользовался Райан Тальфер и закатил мяч в пустую рамку.
Кстати, гайанский вратарь не только совершил грубый ляп, но и рисковал заработать красную карточку, ведь он пытался поймать мяч за пределами штрафной площади.
Ранее мы писали, что вратарь забил спасительный гол на 94-й минуте матча. Голкипер пришел на помощь полевым игрокам в самый нужный момент.
А еще перед этим гол вратаря спас команду от поражения на восьмой добавленной минуте (видео). В румынском третьем дивизионе соперники подарили эпичную концовку матча.
Смотрите, как Украина играла с Францией в отборе на ЧМ-2022:
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