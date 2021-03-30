И она еще себе не нравится! Жена тренера "Динамо" – в сексуальном платье с "голыми" флангами

Жена любимчика фанатов киевского "Динамо" Олега Гусева Мария похвасталась сексуальной обновкой. Блондинка предстала перед фолловерами в белом платье с голыми боками и глубоким декольте, словно магнитом притянув к себе восторженные отзывы подписчиков: "Невероятная!", "Кайф", "Ну что за притти леди".
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А ведь еще недавно Мария Гусева жаловалась поклонникам, что ей не нравится собственное отражение в зеркале.
"Бывают ли у вас такие состояния , когда вы решительно недовольны собой? Без объективных на то причин? Что бы вы не делали, как бы не выглядели, наступает апатия ко всему и неприятие себя. Не нравится отражение в зеркале, кожа, укладка , макияж. Совершенно не хочется никуда выходить. Когда все твои достижения кажутся незначительными? Надеюсь, я не одна такая", – сетовала ранее красотка у себя в Instagram
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