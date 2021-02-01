"И с животом можно быть чуть секси": пикантное фото беременной супруги футболиста

Супруга футболиста "Александрии" Максима Третьякова Лиза показала, как она выглядит на 32-й неделе беременности. На своей странице в Instagram девушка разместила откровенное фото в боди и рассказала, как себя чувствует на таком сроке.
"Когда вспомнила, что и с животом можно быть чуть секси. Если честно, я собой безумно горжусь, что в эту беременность себя не запускаю, слежу за питанием, всеми витаминами и заставляю себя активничать, а не лежать на диване и ныть как болит спина, все тянет, седалищный нерв стреляет, отдышка 24/7 и т. д.", – призналась Лиза.
Яркие фото Лизы Третьяковой:
Читайте также:
- "Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"
- Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"
- Тряпье на голой красоте! Новое "дикое" фото словацкой велосипедистки
- Как медом намазано! Рестлерша поделилась пикантными фото с мексиканского курорта
- Обнаженной скандалисткой из Дубая оказалась экс-жена баскетболиста. У нее еще много интимных фото
Новости на эту же тему:Харлан в объятиях итальянского брюнета: чувственное фото лучшей саблистки мира "Текст не читал, но попа классная". Знойную бодибилдершу обидели отзывы мужчин-слабаков "Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари" Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"