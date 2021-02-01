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"И с животом можно быть чуть секси": пикантное фото беременной супруги футболиста

1 февраля, 14:07

Александр Трикиша

Лиза Третьякова гордится собой

Супруга футболиста "Александрии" Максима Третьякова Лиза показала, как она выглядит на 32-й неделе беременности. На своей странице в Instagram девушка разместила откровенное фото в боди и рассказала, как себя чувствует на таком сроке.

"Когда вспомнила, что и с животом можно быть чуть секси. Если честно, я собой безумно горжусь, что в эту беременность себя не запускаю, слежу за питанием, всеми витаминами и заставляю себя активничать, а не лежать на диване и ныть как болит спина, все тянет, седалищный нерв стреляет, отдышка 24/7 и т. д.", – призналась Лиза.

Яркие фото Лизы Третьяковой:

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девушка WAGs Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

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