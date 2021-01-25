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Ибрагимович похвастался новой прической. Обман футболиста быстро раскусили

25 января, 17:30

Александр Трикиша

Нападающий подшутил над своими фанатами

Звездный нападающий Златан Ибрагимович похвастался перед своими фанатами новым образом. На своей странице в Instagram форвард выложил фото с полностью побритой головой. Фанаты тут же стали рассуждать: неужели Ибра отказался от своего знаменитого хвостика?

Впрочем, любопытные болельщики и журналисты быстро раскусили шутку от Златана. Оказывается, фото лысого игрока "Милана" оказалось фейком. Ибрагимович просто взял свое фото и с помощью редактора изменил себе традиционный хвостик на лысину, сообщает soccernews.

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Ранее мы писали, что между первым и последним мячом Ибрагимовича прошел 7751 день. Швед впервые отличился в 2021 году и сразу же стал рекордсменом.

Также сообщалось, что Ибрагимович получил в партнеры "машину" по завоеванию трофеев. Вместе со Златаном пугать защиту соперников "Милана" будет хорват Марио Манджукич.

Исторический гол Златана:

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Милан Италия Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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