Ибрагимович сыграл пять минут, а "Милан" повторил рекорд 70-летней давности

Особенным получился вчерашний матч итальянской Серии А на знаменитом стадионе "Сан-Сиро". Лидер чемпионата "Милан" победил "Торино" со счетом 2:0 благодаря голам португальца Рафаэля Леау и ивуарийца Франка Кесси (с пенальти). Примечательным же стало то, что подопечные Стефано Пиоли повторили голевой рекорд турнира, забивая в 16 турах подряд не менее двух мячей.

Вчера Малиновский помог "Аталанте" разгромить "Беневенто".

Последний раз такую стабильную результативность демонстрировали земляки "россо-нери" из "Интера", которые отличались минимум двумя голами в сезонах 1949/50 и 1950/51.

"Милан" может превзойти достижение конкурентов 18 января, когда сыграет на выезде с "Кальяри". Пока же команда продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая "Интер" на четыре очка, но сыграв на матч больше.

Вдохновитель рывка "красно-черных" швед Златан Ибрагимович вчера вернулся на поле после лечения травмы. 39-летний швед повредил ногу 22 ноября во встрече с "Наполи". В поединке с "Торино" он сыграл чуть более пяти минут.

В начале года "Ювентус" нанес первое поражение "Милану" в Серии А.

Смотрите обзор матча "Милан" – "Торино":