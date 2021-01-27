Ибрагимович забил и подставил: видеообзор огненной победы "Интера" над "Миланом"

"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии, добыв волевую победу над земляками – смотрите, как это было

"Интер" стал первым полуфиналистом Кубка Италии по футболу, обыграв на стадионе "Джузеппе Меацца" в эмоциональном Дерби делла Мадоннина "Милан" со счетом 2:1.

"Милан" повел в счете на 31-й минуте благодаря голу Ибрагимовича. Но Златан же и подставил "россонери", схлопотав удаление в начале второй половины. Первую желтую карточку ему дали за стычку с Лукаку, вторую – за удар по ногам Коларова.

Оставшись в меньшинстве, "Милан" пропустил два мяча. Причем решающий гол для "Интера" Эриксен забил на 90+7 минуте шикарным ударом со штрафного в "девятку", когда уже дополнительные таймы казались неизбежными.

Обзор матча "Интер" – "Милан" (2:1)

"Интер" – "Милан" – 2:1

Голы: Лукаку, 71 (пенальти), Эриксен, 90+7 – Ибрагимович, 31

"Интер": Ханданович – Шкриниар, Де Врей, Коларов (Янг, 90+2) – Дармиан (Хакими, 46), Барелла, Брозович (Эриксен, 89), Видаль, Перишич (Мартинес, 67) – Лукаку, Санчес

"Милан": Тэтэрушану – Далот, Кьер (Томори, 20), Романьоли, Эрнандес – Мейте, Кессье – Салемакерс (Кастильехо, 85), Диас (Ребич, 60), Леау (Крунич, 85) – Ибрагимович

Предупреждения: Лукаку, Брозович, Хакими – Кьер, Ибрагимович, Ребич

Удаление: Ибрагимович (58, "Милан", второе предупреждение)

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"Интер" – "Милан" / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Ибрагимович похвастался новым имиджем с полностью побритой головой. Однако обман футболиста быстро раскусили.

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