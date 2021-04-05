Ибрагимовича обвинили в убийстве. Дело было еще в 2011 году

Шведский футболист к тому же перевез останки своей жертвы к себе домой

Нападающего Милана и сборной Швеции Златана Ибрагимовича обвинили в убийстве. Шведская газета Expressen сообщила, что Ибрагимович застрелил льва, а затем перевез его останки из Южной Африки в Швецию в 2011 году.

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По словам источника, животное более года находилось в клетке, прежде чем было застрелено. Лев официально классифицирован как "уязвимый вид" и внесен в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения вид. Тем не менее охота на львов в Южной Африке является законной при условии получения соответствующих разрешений.

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По сведениям источника, затем Златан перевез кожу, череп и челюсть в свой дом в Мальме. Интересно, что на спине шведа красуется большое тату с изображением льва.