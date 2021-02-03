Идеальней быть не может! Жена "Горошка" после родов поразила фигурой

Знаменитая австралийская модель Сара Кохан приехала на родину. И сразу засыпала Instagram пикантными фото из Сиднея.
Ранее Сара полностью разделась, чтобы привлечь внимание к проблемам Земли. Теперь девушка позировала в крохотном бикини. Подписчики модели отметили идеальную фигуру Сары и это при том, что она мать двоих детей. Второго сына Кохан родила прошлой осенью.
В Instagram у Кохан более 1,6 млн подписчиков. И они не разочарованы качеством фото Сары.
Напомним, что Сара Кохан – супруга нападающего клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Хавьера Эрнандеса. Для болельщиков он больше известен, как Чичарито, что в переводе с испанского означает "Горошек".
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