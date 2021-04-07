Игра с огнем обернулась пожаром: МанСити вырвал победу у Боруссии на последних минутах

Главный фаворит нынешней Лиги чемпионов по мнению букмекеров Манчестер Сити с трудом вырвал домашнюю победу у дортмундской Боруссии 2:1 в первом матче 1/4 финала на Этихаде. Ранее Александр Зинченко суперсейвом головой вывел МанСити в полуфинал Кубка Англии. А вот в поединке ЛЧ украинский футболист на поле так и не вышел.

Де Брюйне вывел Манчестер Сити вперед уже 19-й минуте встречи, и долго этот гол оставался единственным, хотя обе команды создавали моменты. Ройс сравнял счет на 86-й и, казалось, что все идет к ничьей. Однако спасителем Гвардиолы стал Фоден, которому на 90-й минуте ассистировал Гюндоган – 2:1.

Манчестер Сити – Боруссия / Фото: Reuters

Примечательно, что "горожане" впервые в своей истории выиграли первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов. Также МанСити забил два или более голов в 23 из своих последних 27 встреч.

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"Мы немного играли с огнем. "Горожане" очень умны и убаюкивают вас ложным чувством безопасности, которое мы видели с первой половине. Угроза была, но мы хорошо играли с мячом и сохраняли спокойствие. Это было здорово, но мы проиграли", – сказал после встречи расстроенный лидер Боруссии Марко Ройс.

Ответный поединок пройдет в Германии 14 апреля.

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