Игрок "Динамо" после инсульта заговорил на португальском

Йожеф Сабо признавался, что не поверил бы в эту историю, если бы сам не видел

В начале 2000-х в Украину хлынули легионеры, одним из которых был 20-летний Тибериу Гиоане. Добро на трансфер румына в киевское "Динамо" дал тогдашний наставник команды Валерий Лобановский, а это был не абы какой аванс для талантливого полузащитника. Тем не менее карьера Гиоане сложилась не так, как этого хотел бы сам футболист, несмотря на четыре победы в чемпионате и три – в Кубке страны.

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Проблемы румына тянутся с детства – отец будущего футболиста работал дальнобойщиком и пропал без вести в Австрии, когда Тибериу было 10 лет. "Да, его мать навещала его в 1990 и 1991 годах. Его план состоял в том, чтобы вернуться домой. К сожалению, этого не произошло. Моя мама также ничего не знает. Я ничего не слышал об отце последние 30 лет. Он просто исчез, и даже сегодня я не знаю – жив он или мертв. Как я уже говорил, никому нет дела до чужих проблем. Это жестокая правда. Все люди на земле одинаковы", – рассказывал в недавнем интервью sport.ua сам Гиоане.

Семейная трагедия и психическая травма на этой почве наложила отпечаток на дальнейшую жизнь спортсмена… В 2005 году на сборах украинского клуба в Португалии у Гиоане случилось кровоизлияние в мозг. Йожеф Сабо, занимавший тогда пост главного тренера киевлян, вспоминал, что румын однажды проснулся утром и свободно заговорил на португальском.

"На языке, даже слова из которого не знал еще накануне. У нас у всех глаза из орбит! А Гиоане попросил молитвенник, открыл и начал читать вслух. В гостинице были португальцы – он с ними запросто болтал. Если бы это произошло не на моих глазах – я бы не поверил", – рассказывал Сабо в интервью газете "Спорт-Экспресс" в 2008 году.

Тибериу Гиоане / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Гиоане понадобилось почти два года, чтобы снова вернуться на поле, хотя врачи советовали ему покинуть спорт. Тибериу сумел не только отвоевать место в составе "Динамо", но и завоевать любовь столичных болельщиков. В Киеве его запомнили как порядочного человека и самоотверженного футболиста. К сожалению, запала игрока надолго не хватило и в 30 лет он вынужден был повесить бутсы на гвоздь.

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