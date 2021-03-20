Игрок "Эвертона" запретил сыну носить футболку Роналду

Бразильский полузащитник "Эвертона" Аллан запретил своему девятилетнему сыну надевать футболку "Ювентуса" с номером Криштиану Роналду. А все из-за того, что сам Аллан выступал за "Наполи".

Читайте также: Уморительный рэп от детей Роналду: так за футболиста еще не радовались

"Мой сын Мигель любит футбол и всегда смотрит матчи. Он часто надевает футболку "Эвертона" и футболки других команд, за которые я играл. Он мой величайший мотиватор. Сын большой поклонник Криштиану Роналду, поэтому у него всегда была футболка Роналду, однако ему не разрешается носить футболку "Ювентуса" с Роналду, потому что туринцы являются принципиальными соперниками "Наполи". Но дома есть много футболок "Реала" под номером 7. Это нормально. Дети всегда мечтают забивать голы и боготворят бомбардиров, мой сын не исключение", – цитирует Аллана Liverpool Echo.

Реклама

30-летний Аллан перешел из "Наполи" в "Эвертон" в сентябре 2020 года, подписав контракт на три года.

На днях Роналду объявил, что превзошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Заявление прозвучало после того, как 14 марта форвард "Ювентуса" забил три мяча "Кальяри" и довел число своих голов до 770 в карьере.