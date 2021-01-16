Игрок НБА потерял 7 членов семьи из-за COVID, а теперь заразился сам: "Обещаю, не окажусь в гробу"

Баскетболист клуба НБА "Миннесота Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс заразился коронавирусом. Для игрока это серьезный вызов, ведь в течение прошлого года из-за COVID-19 он потерял семерых членов семьи, в том числе и мать. Тем не менее, в своем обращении Таунс пообещал, что выкарабкается из этой ситуации.

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"Молюсь каждый день, чтобы этот кошмарный вирус ослабил хватку. Очень прошу каждого относиться серьезно к ситуации и соблюдать все необходимые меры предосторожности. Мы не можем остановить распространение вируса в одиночку, это можно сделать только с помощью коллективных усилий каждого из нас.

Мне разбивают сердце мысли о том, что моя семья, в частности мои отец и сестра, в очередной раз будут испытывать тревогу из-за диагноза, который на этот раз поставлен конкретно мне. Мы все слишком хорошо знаем, чем все это может закончиться. Обращаюсь к моему племяннику и племяннице, Максу и Джолани. Я обещаю, что не окажусь в гробу из-за этой болезни, рядом с вашей бабушкой. Я смогу победить", – цитирует Таунса championat.com.

Таунс ушел на самоизоляцию, как только получил положительный результат теста. Также был отменен матч "Миннесоты" с "Мемфис Гризлис". Ранее мы писали, что COVID-19 может остановить чемпионат в самой сильной лиге мира.