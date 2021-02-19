Игрок "Шахтера", хоть и не забил, попал в сборную Лиги Европы

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко, признанный лучшим игроком матча с "Маккаби", попал в символическую сборную недели в Лиге Европы от УЕФА.

Напомним, "горняки" в гостях обыграли израильский клуб со счетом 2:0. Забили Алан Патрик и Тете.

Что интересно, УЕФА в символической сборной разместил Матвиенко в центре защиты, хотя матч против "Маккаби" он провел на левом фланге обороны.

"Партнерами" Николая по сборной недели в Лиге Европы стали: вратарь Линде ("Мольде"), защитники Догерти ("Тоттенхэм"), Бейи ("МЮ"), Баришич ("Рейнджерс"), полузащитники Джеймс, Фернандеш (оба – "МЮ"), Баумгартнер ("Хоффенхайм"), Кенеди ("Гранада") и форварды Петкович ("Динамо" Загреб) и Даббур ("Хоффейнхайм").

Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Реклама

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Ответный матч "Шахтера" с "Маккаби" Тель-Авив в рамках 1/16 Лиги Европы пройдет 25 февраля, в Киеве, на НСК "Олимпийский". Как мы писали ранее, на этот поединок разрешен проход болельщиков.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Маккаби" в Израиле