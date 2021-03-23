Форвард "Шахтера" сыграл в футбол в Червонограде с детьми

Футболисты "Шахтера" регулярно посещают площадки проекта "Давай, играй!" в разных городах Украины. В очередной акции нападающий "горняков" Богдан Вьюнник побывал на тренировке детей в Червонограде.

Тем временем, игроки "Шахтера" провели урок для детей с особенностями развития.

Червоноград – шахтерский город во Львовской области, где функционируют 6 шахт. Проект Shakhtar Social "Давай, играй!" работает здесь с сентября 2018 года. Около 200 девочек и мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет бесплатно занимаются футболом с тренерами на двух площадках.

Богдан Вьюнник приехал в гости к ребятам, которые тренируются на поле местной ОШ № 8, поиграл с ними в футбол, вручил подарки от ФК "Шахтер" и генерального партнера проекта компании ДТЭК, сфотографировался и раздал автографы. А еще форвард "оранжево-черных" посетил достопримечательности Червонограда: памятник шахтеру, стадион "Шахтер" и одну из шахт.

– В Червонограде у нас площадки "Давай, играй!", где при поддержке ДТЭК мы проводим тренировки для 200 детей. Это интересный шахтерский город западной Украины, и он очень футбольный. Здесь давно ждали нашего игрока, и мы рады, что Богдан Вьюнник поучаствовал в занятии вместе с ребятами, – отметила директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Реклама

"Шахтер" уже пятый год подряд поддерживает социальную кампанию #Morethanfootball Action Weeks 2021, которая проводится с 22 марта по 18 апреля при содействии European Club Association, UEFA Foundation for Children и European Football for Development Network. Ее цель – показать, что футбол доступен всем и как один из ключевых инструментов решения социальных проблем может менять жизнь к лучшему.

Читайте также: С кем осталось сыграть "Шахтеру" и "Динамо".

Смотрите, как на днях "Шахтер" проиграл "Львову":