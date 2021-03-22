Игроки "Шахтера" провели урок для детей с особенностями развития

Футболисты "Шахтера" Алексей Шевченко и Михаил Мудрик в Международный день человека с синдромом Дауна посетили тренировку детей с особенностями развития в рамках проекта "Давай, играй!" Мероприятие состоялось в Харькове в рамках кампании #Morethanfootball Action Weeks 2021, которая проходит с 22 марта по 18 апреля.

Михаил Мудрик и Алексей Шевченко приняли непосредственное участие в тренировке, поиграли в футбол, сделали совместные фото, пообщались с детьми и вручили им подарки.

"Эмоции только положительные! Улыбки на лицах детей – это дорогого стоит. Я очень рад, если футбол привносит в их жизнь позитив и радость. Это как раз самое главное: чтобы дети находили дело, которое их радует", – поделился эмоциями от встречи с детьми Михаил Мудрик, которого цитирует официальный сайт "Шахтера".

"Считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Ребята счастливы, улыбаются. Это очень влияет на эмоциональное состояние. Спасибо футбольному клубу "Шахтер" за то, что он обращает внимание на таких детей", – добавил Алексей Шевченко.

Уже не один год Shakhtar Social проводит в шести городах Украины (Киев, Харьков, Львов, Полтава, Ивано-Франковск, Мариуполь) бесплатные тренировки для детей с особенностями развития по адаптированной методике, разработанной специально для Disability Football.

"Мне как руководителю фонда, а в первую очередь как маме, очень приятно, когда наши игроки приходят на такие тренировки. Во-первых, это неподдельные и искренние эмоции детей. А во-вторых, участие известных людей, футболистов, помогает нам привлекать внимание к таким проектам и говорить о том, что это важно. Футбол – для всех детей. Мы стараемся проводить такие мероприятия во всех городах, куда приезжает "Шахтер", – рассказала директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

"Шахтер" пятый год подряд принимает участие в социальной кампании Morethanfootball Action Weeks, которая проводится при поддержке European Club Association, UEFA Foundation for Children и European Football for Development Network. Ее цель – показать, что футбол как один из ключевых инструментов решения социальных проблем доступен всем и может менять жизнь к лучшему. На сегодня в проектах Shakhtar Social по всей Украине тренируется порядка 300 детей с особенностями развития.