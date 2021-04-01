Игроков Ювентуса оштрафовали за незаконную вечеринку. А могли сесть в тюрьму

Футболисты Ювентуса Уэстон Маккенни, Пауло Дибала и Артур будут оштрафованы за посещение вечеринки в нарушение местных протоколов COVID-19. Игрок сборной США организовал мероприятие, в котором предположительно участвовало от 10 до 20 человек, а Дибала и Артур прибыли в качестве гостей.
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Клуб еще не дал официальных комментариев по этому поводу, но ожидается, что Ювентус примет строгие дисциплинарные меры в отношении игроков. Вполне возможно, что Юве придется на время отправить игроков на карантин.
В то же время, вся тройка уже подверглась штрафам в соответствии с государственными правилами, сообщает goal.com, ссылаясь на La Stampa.
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