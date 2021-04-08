Версія українською
$ 27,89
33,14

Игроку Динамо предлагают играть за сборную Сирии: он уже заигран за Украину

8 апреля, 19:02

Александр Трикиша

Сирийцы хотят воспользоваться тем, что его отец является их соотечественником

Футболист киевского Динамо Алан Аусси получил предложение выступать за сборную Сирии. Представители Федерация футбола Сирии уже контактировали с Украинской ассоциацией футбола и самим игроком.

Читайте также: Динамо против сокращения сроков чемпионата Украины, но его не послушают

Реклама

Отметим, что Аусси успел поиграть за сборную Украины среди 17 и 19-летних, однако по правилам ФИФА он еще может сменить футбольное гражданство. В отличие от Макса Килмана, которому не разрешили выступать за сборную Украины из-за матчей за английскую команду.

Аусси родился в Украине в семье украинки и сирийца. Алан начал заниматься футболом в академии донецкого Шахтера, а в 2018 году перебрался в Динамо. Сейчас 19-летний футболист сейчас выступает в аренде в Торпедо-БелАЗ из Беларуси, где по итогам прошлого сезона стал бронзовым призером чемпионата страны, сообщает sportarena.

Новости на эту же тему:

Динамо против сокращения сроков чемпионата Украины, но его не послушают Самый дорогой украинский футболист вернулся в строй после травмы Жена Буяльского ждет дома золотую медаль УПЛ Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об измене
Динамо Киев сборная Сирии Алан Аусси

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама