"Ингулец" разбил "Александрию" в чемпионате Украины: обзор матча

Клуб из Петрово отдаляется от зоны вылета

"Ингулец" одержал третью победу в сезоне. В матче 19-го тура Премьер-лиги жертвой команды из Петрово стала "Александрия". Победу "Ингульцу" принес единственный гол Ники Сичинавы перед самым перерывом. У "Александрии" был целый тайм, чтобы отыграться, но гости не особо преуспели в атаке.

"Ингулец" – "Александрия" – 1:0

Гол: Сичинава (45+3)

"Ингулец": Малыш, Ковалев, Квасный (Синегуб, 85), Бен-Салем, Кучеренко, Козак (Щедрый, 62), Шишка (Чайковский, 78), Бартулович (Коваленко, 62), Запорожец (Васин, 85), Балан, Сичинава.

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"Александрия": Панькив, Дубра (Бабогло, 26), Мирошниченко (Мышенко, 66), Вантух, Бондаренко, Третьяков, Калюжный (Гордиенко, 66), Гречишкин, Лучкевич, Устименко (Новиков, 46), Ситало.

Предупреждения: Шишка (53), Запорожец (58), Коваленко (62), Бабогло (72), Мышенко (77), Ситало (79).