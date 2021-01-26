"Интер" – "Милан": онлайн-трансляция матча Кубка Италии

Во вторник, 26 января, на стадионе "Джузеппе Меацца" ("Сан-Сиро") проходит первый четвертьфинал Кубка Италии по футболу. Встречаются "Интер" и "Милан". Начало знаменитого Дерби делла Мадоннина, которое судит Паоло Валери, в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем видео онлайн-трансляцию этого противостояния с яркими фото и комментариями.

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"ИНТЕР" – "МИЛАН"

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Отметим, что в 1/8 финала Кубка Италии "Интер" лишь на 119-й минуте благодаря голу Лукаку вырвал гостевую победу над "Фиорентиной" – 2:1.

В свою очередь, "Милан" на предыдущем этапе турнира дома аж в серии пенальти одолел "Торино" – 5:4, при этом в основное и дополнительное время голов забито не было.

Интересно, что в нынешнем чемпионате Италии после 19 туров "Милан" лидирует, набрав 43 очка. "Интер" с 41 пунктом занимает второе место.

Турнирная таблица Серии А. ТОП-7

Правда, в последнем туре Серии А оба клуба сыграли неудачно. "Интер" в гостях не смог обыграть "Удинезе" (0:0), "Милан" же дома был разгромлен "Аталантой" Малиновского – 0:3.

"ИНТЕР" – "МИЛАН":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом сегодняшнего матча 1/4 Кубка Италии аналитики называют "Интер". На его победу в основное время установлен коэффициент 1.91, на ничью – 3.75, на победу "Милана" – 4.10.

Что касается выхода в полуфинал с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то котировки следующие: 1.51 – на "Интер", 2.73 – на "Милан". Исходя из этих коэффициентов, вероятность попадания в следующий раунд "Интера" оценивается в 64%, "Милана" – в 36%.

"ИНТЕР" – "МИЛАН":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямой трансляции матч "Интер" – "Милан" во вторник, 26 января, начиная с 21:45, показывают наш сайт и YouTube-канал Серии А.

Смотрите, как "Интер" проиграл "Милану" 1:2 в Серии А