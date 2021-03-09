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"Интер" обыграл "Аталанту" Малиновского и Коваленко: обзор матча

9 марта, 07:29

Олег Люлька

Победу "нерадзурри" принес футболист по имени Милан

Лидер Серии А "Интер" стал еще ближе в чемпионству Италии, обыграв в последнем матче 26-го тура "Аталанту" 1:0.

За "Аталанту" первый тайм отыграл Руслан Малиновский, после чего был заменен. А его одноклубник Виктор Коваленко, попав в заявку на игру, весь матч просидел на скамейке запасных.

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Занятно, что победу "Интеру" принес футболист по имени Милан – словацкий защитник Милан Шкриньяр. Благодаря его голу в ворота "Аталанты" на 54-й минуте "нерадзурри" за 12 туров до финиша на 6 очков опережают своих ближайших преследователей – земляков из "Милана".

Обзор матча "Интер" – "Аталанта" 1:0

"Интер" – "Аталанта" – 1:0
Гол: Шкриньяр, 54
"Интер": Ханданович – Шкриньяр, Де Врей, Бастони – Хакими (Д’Амброзио, 85), Барелла, Брозович (Гальярдини, 77), Видаль (Эриксен, 52), Перишич (Дармиан, 85) – Лукаку, Мартинес (Санчес, 77)
"Аталанта": Спортьелло – Толой, Ромеро, Джимсити (Паломино, 81) – Мехле, де Роон, Фройлер (Пашалич, 82), Госенс – Пессина (Миранчук, 72), Малиновский (Иличич, 46) – Сапата (Муриэль, 70)
Предупреждение: Ромеро

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Милан Шкриньяр / Фото: REUTERS

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Источник: Сегодня|Спорт

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